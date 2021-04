Pasta ' a lu sparon' | il primo tipico d' Abruzzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasta sparon

ChietiToday

... la ricetta per prepararla a casa 22 aprile 2021 Meno conosciuto di altri piatti della tradizione abruzzese , ma laa lu(allo sparone) è una vera leccornia. Si tratta di un rotolo di ...... la ricetta per prepararla a casa 22 aprile 2021 Meno conosciuto di altri piatti della tradizione abruzzese , ma laa lu(allo sparone) è una vera leccornia. Si tratta di un rotolo di ...Le dichiarazioni dei collaboratori. Sanfilippo racconta di quando vide su uno dei tanti scooter il fratello del boss il quale, avendolo riconosciuto, disse al suo compagno di ucciderlo ...Il chitarrista e produttore racconta il progetto audiovisivo col cantante Tony Farina e l’artista Dorothy Bhawl, un album in dialetto lucano che mette assieme musiche noise e antiche credenze popolari ...