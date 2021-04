Ospedale Meyer di Firenze: letti per la rianimazione e monitor donati dagli Stati Uniti (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono Stati donati all'Ospedale 10 letti per terapia intensiva, 15 monitor e una centrale di monitoraggio di ultimissima generazione per questo delicato reparto. Questi letti sono tecnologicamente avanzati ed idonei per pazienti critici - anche per i piccoli affetti da Covid - e permettono posizionamenti controllati ed il supporto adatto per ciascun quadro patologico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Sonoall'10per terapia intensiva, 15e una centrale diaggio di ultimissima generazione per questo delicato reparto. Questisono tecnologicamente avanzati ed idonei per pazienti critici - anche per i piccoli affetti da Covid - e permettono posizionamenti controllati ed il supporto adatto per ciascun quadro patologico L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Ospedale Meyer di Firenze: letti per la rianimazione e monitor donati dagli Stati Uniti - fondazionemeyer : La donazione @USAID di 10 letti per la terapia intensiva, 15 monitor e una centrale di monitoraggio di ultimissima… - fepgrouplive : RT @RadioItalia: Domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, @marcomasini64 si esibirà in uno speciale conc… - agny71 : RT @RadioItalia: Domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, @marcomasini64 si esibirà in uno speciale conc… - Lucia23997964 : RT @RadioItalia: Domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, @marcomasini64 si esibirà in uno speciale conc… -