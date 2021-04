Orrore in Italia, violentata e uccisa a coltellate. Domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Orrore a Napoli, una ragazza di 24 anni, Grazia Severino, è morta oggi pomeriggio poco dopo il ricovero all’ospedale di Castellamare. A quanto scrivono i media locali sarebbe stata colpita da almeno quattro o cinque coltellate all’addome al termine di una violenta aggressione avvenuta in un garage di via Carlo Alberto. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie. La vittima era nata il 30 aprile del 1997, Domani avrebbe compiuto 24 anni. La giovane è stata soccorsa dal 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di Pompei. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio. Si allunga quasi ogni settimana, purtroppo, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)a Napoli, una ragazza di 24Severino, è morta oggi pomeriggio poco dopo il ricovero all’ospedale di Castellamare. A quanto scrivono i media locali sarebbe stata colpita da almeno quattro o cinqueall’addome al termine di una violenta aggressione avvenuta in un garage di via Carlo Alberto. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie. La vittima era nata il 30 aprile del 1997,24. La giovane è stata soccorsa dal 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di Pompei. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio. Si allunga quasi ogni settimana, purtroppo, la ...

pdnetwork : “Ora e sempre #25aprile festa della #Liberazione. Grazie ai #partigiani l’Italia liberata dall’orrore fascista ha a… - iISud24 : Orrore a Pompei, 24enne violentata e uccisa a coltellate: aveva le caviglie fratturate #29aprile #Pompei #Napoli… - fraga801 : RT @ritarimix: #Falcone e #Borsellino ,quella ferita è ancora lì e fa sempre un male cane,la buona Italia non si darà mai pace per l'orrore… - MeggyTimeus : @Lialacor @mariocalabresi @ClaudioPini3 Desolata per il dolore di tutti, ma un Paese civile applica la giustizia co… - bartolozzic : RT @allegra134: Ma che Italia è quella che ha creduto in questo orrore -