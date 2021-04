Nasce il Team Sicilia (Di giovedì 29 aprile 2021) Risultato storico per URCS con la selezione di candidati provenienti da diverse province. Questi Chef e Pastry Chef terranno alta la bandiera culinaria Siciliana Tra i compiti principali ci sarà quello di rappresentare l’isola nelle competizioni ufficiali, nazionali e internazionali, di tenere alta la bandiera della cucina Siciliana e del suo agroalimentare nelle gare culinarie e di essere un vero e proprio biglietto da visita anche durante gli eventi, i congressi, i pranzi e le cene di gala.Ma intanto un risultato storico lo ha già ottenuto ed è la sua stessa costituzione. Parliamo del Team Sicilia, la squadra di chef e pasticceri dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani costituita lo scorso 20 aprile, dopo un’attenta selezione e valutazione di numerosi candidati, dei loro curricula professionali e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 aprile 2021) Risultato storico per URCS con la selezione di candidati provenienti da diverse province. Questi Chef e Pastry Chef terranno alta la bandiera culinariana Tra i compiti principali ci sarà quello di rappresentare l’isola nelle competizioni ufficiali, nazionali e internazionali, di tenere alta la bandiera della cucinana e del suo agroalimentare nelle gare culinarie e di essere un vero e proprio biglietto da visita anche durante gli eventi, i congressi, i pranzi e le cene di gala.Ma intanto un risultato storico lo ha già ottenuto ed è la sua stessa costituzione. Parliamo del, la squadra di chef e pasticceri dell’Unione Regionale Cuochini costituita lo scorso 20 aprile, dopo un’attenta selezione e valutazione di numerosi candidati, dei loro curricula professionali e ...

Nasce il Team Sicilia, cuochi isolani pronti a rappresentare la loro terra Italia a Tavola Nasce il Team Sicilia Ma intanto un risultato storico lo ha già ottenuto ed è la sua stessa costituzione. Parliamo del TEAM SICILIA, la squadra di chef e pasticceri dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani costituita lo ...

