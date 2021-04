Mora : “Spalletti non mi entusiasma. Napoli, andrei avanti con Gattuso” (Di giovedì 29 aprile 2021) Mora: tra Spalletti e Allegri il piu’ papabile potrebbe essere Spalletti, anche se non mi ha fatto impazzire nell’esperienza interista. Per questo prima di cambiare allenatore ci penserei a lungo ed andrei avanti con Gattuso Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com” per parlare della squadra partenopea, del match che gli uomini di Gattuso hanno disputato contro il Torino, del fuuro allenatore della squadra azzurra, di Gattuso, Spalletti e di altro. Queste le sue parole: SU TORINO – Napoli “Grandissima vittoria di carattere e personalita’ del Napoli a Torino. La squadra si e’ ritrovata con la rosa al ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 29 aprile 2021): trae Allegri il piu’ papabile potrebbe essere, anche se non mi ha fatto impazzire nell’esperienza interista. Per questo prima di cambiare allenatore ci penserei a lungo edconNicola, ex calciatore del, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” per parlare della squadra partenopea, del match che gli uomini dihanno disputato contro il Torino, del fuuro allenatore della squadra azzurra, die di altro. Queste le sue parole: SU TORINO –“Grandissima vittoria di carattere e personalita’ dela Torino. La squadra si e’ ritrovata con la rosa al ...

