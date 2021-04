Meteo | aumenta il caldo al Sud | temperature di +32°C oggi in Sicilia | fino a +30°C in Calabria

(Di giovedì 29 aprile 2021), altra giornata di graninconestive: i valori massimi diSi intensifica l’ondata didi origine africana al Sud Italia, conestive su. Anche, lepiù alte sono state registrate in, con punte di +31-32°C soprattutto nella zona meridionale dell’isola, tra le province di Ragusa, Agrigento e Caltanissetta.anche laha raggiunto i, soprattutto nel Cosentino, maa +29°C sono state registrate anche nel Reggino. Di seguito, le ...

Advertising

InMeteo : Meteo: aumenta il caldo al sud, rischio forti temporali al nord oggi - quibresciait : Aumenta l’instabilità al Nord, settimana di nuvole e pioggia - (red.) “Una saccatura atlantica lambirà l’Italia nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo aumenta

Stretto web

... solo per citare un esempio, alla variabilità del. E quindi alle difficoltà nel gestire ... Chi non rispetta le regole danneggia se stesso (perché rischia una sanzione) eil rischio di ...la videosorveglianza della polizia locale nel Centro Storico di Genova. Sono installate e ... Resistenti agli urti e alle condizioniavverse, hanno elevati standard di sicurezza nel ...Meteo, ancora maltempo su mezza Italia con pioggia, temporali e grandine. ROVESCI E TEMPORALI ANCHE FORTI, SUPERATI I 50mm: nel corso delle ultime ore la parte più attiva della p ...Cielo nuvoloso e temperature in aumento, fino a toccare massime di 24 centigradi nelle ore centrali della giornata, sono le previsioni meteo a Roma ...