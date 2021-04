Messi resta al Barcellona La Pulce rinnova | ma ad una condizione

(Di giovedì 29 aprile 2021) La decisione difa gioire i tifosi Blaugrana. Laalriducendo di netto il suo stipendio ma pone unaLe storie belle non finiscono tanto facilmente e quella tra ile Leoè forse una delle più belle di tutte. Stando a quanto afferma l’emittente televisivo TVE, l’argentino pare abbia deciso di volerre il Blaugrana anche il prossimo anno. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornale Leopare abbia deciso di ridurre considerevolmente il suo stipendio per venire in contro al club. Il fuoriclasse argentino ha però chiesto espressamente una garanzia: che la squadra rimanga competitiva e che gli venga garantito un contratto a lungo termine in modo da poter rimanere ...

Messi guadagna ogni anno 71 milioni di euro lordi : di questi, circa 60,3 milioni come stipendio e 10,6 milioni legati ai diritti d'immagine. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornale Leo Messi pare abbia deciso di ridurre considerevolmente il suo stipendio per venire in contro al club. Il fuoriclasse argentino ha però chiesto ... Dopo l'offerta del Psg, il club catalano si è mosso con il padre del campione argentino. Ma per parlare di cifre si deve aspettare l'esito dell'inchiesta interna sullo stato di salute finanziario dall ...