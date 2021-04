Martin Scorsese e il quiz sugli oggetti femminili | il video con la figlia è tutto da ridere

Advertising

andreadile : Cape Fear (1991): il nemico numero 1 del marvel cinematic universe e dei film sui supereroi Martin Scorsese decora… - rebel_miriam : RT @KeremItalian: perché mi piace realizzare cose difficili. Anche l'elenco dei registi è piuttosto lungo, ma mi piacerebbe molto lavorare… - Kyramyy : RT @KeremItalian: perché mi piace realizzare cose difficili. Anche l'elenco dei registi è piuttosto lungo, ma mi piacerebbe molto lavorare… - TheBursimiyy : RT @KeremItalian: perché mi piace realizzare cose difficili. Anche l'elenco dei registi è piuttosto lungo, ma mi piacerebbe molto lavorare… - KeremItalian : perché mi piace realizzare cose difficili. Anche l'elenco dei registi è piuttosto lungo, ma mi piacerebbe molto lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Scorsese

Un insolitomentre cerca di indovinare alcuni prodotti di bellezza con sua figlia su Tik Tok. Francesca, che ha recitato in alcuni film del padre come 'The Aviator' e 'The Departed', ha chiesto al ...Il ruolo di Cade Yeager, il protagonista inventore, è stato affidato a Mark Wahlberg noto già per aver interpretato il ruolo del poliziotto in The Departed - Il bene e il male di. Il ...Francesca, figlia di Martin Scorsese, ha condiviso su TikTok il video del quiz sugli 'oggetti femminili' a cui è stato sottoposto il regista statunitense. Martin Scorsese è il protagonista di un diver ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...