MailUp | operazioni sul buy-back

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, con valuta 23 e 28 aprile 2021, complessive 1.500 azioni proprie al prezzo medio di 4,204667 euro per azione per un controvalore pari a 6.307,00 euro. Al 28 aprile, l’azienda detiene direttamente 105.807 azioni proprie, pari allo 0,71% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato. Intanto, a Milano, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 4,15 euro.

Nel frattempo, in Borsa,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 4,4 euro, con un calo dello 0,23%. Nell'ultima seduta il FTSE AIM Italia ha guadagnato l'1,2%, sovraperformando il London Ftse Aim 100 (-0,2%) e il London Ftse Aim All Share (-0,1%). L'indice AIM Tecnologia ha guadagnato l'1,4%.