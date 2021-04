Madonna del Sangue di Re: il sangue versato è un richiamo (Di giovedì 29 aprile 2021) La Madonna del sangue di Re sconvolse tutti dopo la violenza di un giovane del posto. Per giorni il popolo si radunò di fronte a lei invocando misericordia. Nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile 1494, un’ora prima del tramonto, accadde un fatto straordinario che segnò per sempre questa incredibile devozione. L’evento che diede vita L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladeldi Re sconvolse tutti dopo la violenza di un giovane del posto. Per giorni il popolo si radunò di fronte a lei invocando misericordia. Nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile 1494, un’ora prima del tramonto, accadde un fatto straordinario che segnò per sempre questa incredibile devozione. L’evento che diede vita L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

diariodiunseme : #VitadelSantuario In preparazione alla Supplica di #maggio, oggi iniziamo la Novena di impetrazione alla Vergine de… - KattInForma : Madonna del Sangue di Re: il sangue versato richiamo alla penitenza - yaenneferx : Discriminazioni verso i magri Madonna siete proprio fuori dalle grazie del signore - aalteerlovee : RT @imlouisfav: madonna sti articoli scritti apposta per fare propaganda pro guardie e voi che abboccate ogni volta come quella storia del… - d_trulliaj : RT @imlouisfav: madonna sti articoli scritti apposta per fare propaganda pro guardie e voi che abboccate ogni volta come quella storia del… -