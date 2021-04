Lutto per il mondo intero, l’addio a un grande uomo: “Con lui se ne va un pezzo di storia” (Di giovedì 29 aprile 2021) È morto uno degli uomini più importanti della storia del ‘900: Michael Collins, protagonista della missione dell’Apollo 11 che portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. L’uomo dello spazio è morto all’età di 90 anni. Collins ebbe un ruolo determinante e delicatissimo, ma per forza di cose meno esposto alla gloria rispetto a chi aveva lasciato l’impronta dei proprio piedi sulla polvere lunare. In effetti Collins, anche essendo stato fondamentale per l’allunaggio, non toccò mai la superficie con gli scarponi perché restò in orbita: solo per 28 ore a 100 km dalla luna. Fu tra i pochi uomini al mondo, perlomeno nei paesi che avevano raggiunto un certo sviluppo, a non vedere nemmeno un’immagine dell’allunaggio in diretta tv, come gli fece notare la sala di controllo di Houston. “Fa lo stesso”, rispose Collins.



