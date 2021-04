Lucca: “Le big di Serie A interessate a me? Rispondo così. Playoff? Il Palermo si esalta con le più forti” (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzo Lucca rappresenta certamente una delle frecce più performanti all'arco di Giacomo Filippi.Il talentuoso terminale boa, giunto in Sicilia nel gennaio del 2020, sarà certamente tra i millenials più ambiti e contesi della prossima sessione estiva di calciomercato. Il Palermo, di concerto con l'entourage del calciatore, ha nei limiti del possibile cercato di attutire il suono stridente delle sirene di mercato, al fine di proteggere e cristallizzare la condizione psicologica e mentale del giovane bomber a stagione in corso. Intanto il bomber rosanero, pronto a rientrare in campo in vista dei Playoff, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Espulsione? Ho 20 anni ed è giusto che ammetta questi errori, è stato solamente perchè stavamo perdendo e stavamo provando a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzorappresenta certamente una delle frecce più performanti all'arco di Giacomo Filippi.Il talentuoso terminale boa, giunto in Sicilia nel gennaio del 2020, sarà certamente tra i millenials più ambiti e contesi della prossima sessione estiva di calciomercato. Il, di concerto con l'entourage del calciatore, ha nei limiti del possibile cercato di attutire il suono stridente delle sirene di mercato, al fine di proteggere e cristallizzare la condizione psicologica e mentale del giovane bomber a stagione in corso. Intanto il bomber rosanero, pronto a rientrare in campo in vista dei, nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Espulsione? Ho 20 anni ed è giusto che ammetta questi errori, è stato solamente perchè stavamo perdendo e stavamo provando a ...

