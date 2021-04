Lucca: “A Palermo migliorato sotto vari aspetti. Gol più bello? Non ho dubbi. Io, più Dzeko che Ibrahimovic” (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzo Lucca ha scalato speditamente le gerarchie a suon di gol pesanti e prestazioni di livello.Strapotere fisico in the box ed abilità nel gioco aereo, soluzioni di forza nel cuore dei sedici metri, doti balistiche apprezzabili su palla inattiva dalla media distanza, la capacità di giocare di sponda e coprire la sfera, contribuendo a fare reparto ed alzare il baricentro della sua squadra. Il bomber rosanero è quasi pronto al rientro in campo in vista dei playoff, come confermato nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm."Sono uno che crede in sé stesso ed è una cosa che ho fatto fin da subito capire alla gente che mi stava intorno. Fin da quando sono arrivato credo di essere migliorato molto sotto alcuni aspetti: da quello caratteriale a quello tecnico e tattico. Per quanto riguarda il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzoha scalato speditamente le gerarchie a suon di gol pesanti e prestazioni di livello.Strapotere fisico in the box ed abilità nel gioco aereo, soluzioni di forza nel cuore dei sedici metri, doti balistiche apprezzabili su palla inattiva dalla media distanza, la capacità di giocare di sponda e coprire la sfera, contribuendo a fare reparto ed alzare il baricentro della sua squadra. Il bomber rosanero è quasi pronto al rientro in campo in vista dei playoff, come confermato nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm."Sono uno che crede in sé stesso ed è una cosa che ho fatto fin da subito capire alla gente che mi stava intorno. Fin da quando sono arrivato credo di esseremoltoalcuni: da quello caratteriale a quello tecnico e tattico. Per quanto riguarda il ...

