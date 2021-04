Isola 15, le anticipazioni della tredicesima puntata: un ingresso molto atteso e in studio due ospiti amati dal pubblico (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 la tredicesima puntata dell’Isola 15. Come di consueto, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi mentre a commentare le avventure dei naufraghi ritroveremo Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un concorrente tanto chiacchierato quanto atteso farà il suo ingresso in Palapa. Stiamo parlando di Iganzio Moser. Ancora è dubbio se entrerà a far parte del gruppo dei primitivi o in quello degli arrivisti. Per Francesca Lodo ci sarà un’importantissima rivincita. La naufraga, infatti, la scorsa puntata aveva dovuto fare a meno della ricompensa perché Gilles Rocca si era rifiutato di fare la prova consistente in un bacio in apnea. Questa sera la Lodo potrà riaffrontare la sfida per provare a vincere un piatto di pasta. Un ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladell’15. Come di consueto, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi mentre a commentare le avventure dei naufraghi ritroveremo Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un concorrente tanto chiacchierato quantofarà il suoin Palapa. Stiamo parlando di Iganzio Moser. Ancora è dubbio se entrerà a far parte del gruppo dei primitivi o in quello degli arrivisti. Per Francesca Lodo ci sarà un’importantissima rivincita. La naufraga, infatti, la scorsaaveva dovuto fare a menoricompensa perché Gilles Rocca si era rifiutato di fare la prova consistente in un bacio in apnea. Questa sera la Lodo potrà riaffrontare la sfida per provare a vincere un piatto di pasta. Un ...

