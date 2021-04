‘Il Carcere’ | sette nuovi ingressi nel reality che piace ai giustizialisti nostrani | a cosa servirà?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo il Collegio e la Caserma, scopriamo questo nuovo. Il Carcere appassiona gli italiani da sempre. Almeno da quando sono state vietate le goliardiche esecuzioni di piazza. Oggi, in tempi di Covid, quelle adunate attorno a decapitazioni, sventramenti e crocifissioni sarebbero contro qualsiasi normativa. Anche le igieniche ghigliottine francesi si adattano poco ai dpcm. No. Non è più il tempo delle torture pubbliche. Troppa responsabilità. Poi va a finire come a piazzale Loreto con le polemiche che si trascinano per decenni. Per non parlare di quello messo in croce. Da quasi duemila anni ce lo ritroviamo dipinto e scolpito in mezzo mondo, appeso al collo e stampato sui santini. Invece la galera è moderna, illuminista, borghese.pure al Beccaria. La galera è democratica perché dà soddisfazione al popolo ingordo di giustizialismo, mostra i ...