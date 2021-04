Fedez e le “scarpe di Satana” con il sangue nella suola

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle stories di Instagramha mostrato il suo nuovo acquisto: le Satan Shoes, ovvero le “di”. Una rivisitazione delle iconiche Nike Air Max 97 con una goccia diumanoe con il simbolo della croce rovesciata e pentacolo, associati al satanismo. Sul social il marito di Chiara Ferragni spiega ironico: “Sembra più acqua colorata, non credo sia. Però belle. Fanno coppia con le miecon l’acqua santa(le Jesus Shoes, ndr)”. La versione customizzata delle Nike conumano è stata ideata dal rapper Lil Nas X che, in collaborazione con il collettivo artistico newyorkese MSCHF, ha messo in vendita 666 (numero associato al diavolo) esemplari di ...