Federico D’Incà | chi è | età | carriera | moglie | figli | partito | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti anche: chi è, età,è nato il 10 febbraio 1976 a Belluno. Ha 45 anni e di professione è un politico del Movimento 5 stelle. Il suo nome ha acquisito fama quando è diventato Ministro dei Rapporti con il Parlamento, prima con il Governo Bis Conte (dal 5 settembre 2019) e poi con il governo Draghi. Si è laureato in Economia e Commercio nel 2000 a Trento. Da anni si occupa anche di progetti umanitari, sia in Italia che all’estero, come in Africa. Nel 2020 ha collaborato per costruire una palestra che svolge Pet Therapy, dedicata ai diversamente abili a Mel, vicino ...