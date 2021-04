F1, Max Verstappen: “Non abbiamo garanzie per Portimao, sarà determinante trovare l’assetto perfetto” (Di giovedì 29 aprile 2021) Max Verstappen si presenta a Portimao caricato a mille. L’olandese è reduce dal successo di Imola e ha la consapevolezza di essere dotato di una Red Bull in grado di giocarsela ad armi pari con la Mercedes. Il ventitreenne del Limburgo ha ormai lanciato il guanto di sfida a Lewis Hamilton nella corsa al Mondiale 2021. Quali sono le sensazioni di Super Max alla vigilia del Gran Premio di Portogallo? Ecco quanto ha dichiarato alla stampa durante la conferenza stampa dei piloti antecedente alla gara in terra lusitana. “Innanzitutto sono molto contento di aver vinto a Imola, una pista dove è sempre fantastico gareggiare. Per di più le condizioni erano davvero difficili, quindi riuscire a vincere è stato un bonus ulteriore. In generale, l’obiettivo è quello di ottenere il massimo da ogni weekend e direi che due settimane fa ce l’abbiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Maxsi presenta acaricato a mille. L’olandese è reduce dal successo di Imola e ha la consapevolezza di essere dotato di una Red Bull in grado di giocarsela ad armi pari con la Mercedes. Il ventitreenne del Limburgo ha ormai lanciato il guanto di sfida a Lewis Hamilton nella corsa al Mondiale 2021. Quali sono le sensazioni di Super Max alla vigilia del Gran Premio di Portogallo? Ecco quanto ha dichiarato alla stampa durante la conferenza stampa dei piloti antecedente alla gara in terra lusitana. “Innanzitutto sono molto contento di aver vinto a Imola, una pista dove è sempre fantastico gareggiare. Per di più le condizioni erano davvero difficili, quindi riuscire a vincere è stato un bonus ulteriore. In generale, l’obiettivo è quello di ottenere il massimo da ogni weekend e direi che due settimane fa ce l’...

