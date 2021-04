Ecco i Cammini di Carditello: via alla prima passeggiata guidata nella tenuta di Ferdinando IV di Borbone (Di giovedì 29 aprile 2021) Il rilancio del Real Sito di Carditello riparte da viaggi lenti e sostenibili – da percorrere in handbike, in bicicletta e a piedi – con la rete dei Cammini di Carditello e una nuova offerta ecoturistica dedicata agli amanti della natura e dello sport. Un innovativo modello di fruizione per i beni culturali, completamente orientato al benessere dei visitatori, all’inclusività e allo sviluppo del territorio, ormai bonificato grazie all’azione della Fondazione guidata dal presidente Luigi Nicolais, in sinergia con Regione Campania, Sma Campania, Comuni di San Tammaro e Capua. Pronti via, dunque, con l’inaugurazione del Sentiero dei gelsi e il taglio del nastro nella nuova Oasi naturale realizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello, in programma a Capua domenica 2 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021) Il rilancio del Real Sito diriparte da viaggi lenti e sostenibili – da percorrere in handbike, in bicicletta e a piedi – con la rete deidie una nuova offerta ecoturistica dedicata agli amanti della natura e dello sport. Un innovativo modello di fruizione per i beni culturali, completamente orientato al benessere dei visitatori, all’inclusività e allo sviluppo del territorio, ormai bonificato grazie all’azione della Fondazionedal presidente Luigi Nicolais, in sinergia con Regione Campania, Sma Campania, Comuni di San Tammaro e Capua. Pronti via, dunque, con l’inaugurazione del Sentiero dei gelsi e il taglio del nastronuova Oasi naturale realizzata dFondazione Real Sito di, in programma a Capua domenica 2 ...

