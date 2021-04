Daydreamer, anticipazioni oggi 29 aprile: Sanem furiosa con Can (Di giovedì 29 aprile 2021) anticipazioni della puntata oggi 29 aprile di Daydreamer – Le Ali del Sogno: Sanem ha un’altra idea per far tornare la memoria al Divit: lo conduce nel luogo dove si sono consumate le loro liti più rabbiose. Riuscirà nel suo intento? Il bel fotografo riuscirà a ricordare qualcosa? Daydreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021)della puntata29di– Le Ali del Sogno:ha un’altra idea per far tornare la memoria al Divit: lo conduce nel luogo dove si sono consumate le loro liti più rabbiose. Riuscirà nel suo intento? Il bel fotografo riuscirà a ricordare qualcosa?va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. Vediamo ledella puntata diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, le anticipazioni del 29 aprile: Can recupera la memoria - redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #29aprile - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021: Can non è più innamorato di Sanem - lizziedj75 : L'Annuncio: Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021, c... - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 29 aprile 2021: la strana idea di Sanem per aiutare Can… -