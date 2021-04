Credem | assemblea approva bilancio Parità di genere in nuovo CdA

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti di, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, hato oggi il2020 (chiuso con un utile netto a 201,6 milioni di euro, stabile rispetto al 2019) e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,2 euro per azione, pari ad una cedola del 3,9% circa della valutazione corrente del titolo. Il monte dividendi complessivo è pari a circa 66 milioni di euro “ed ammontano ad oltre 460 milioni di euro i dividendi distribuiti negli ultimi dieci anni, senza alcuna richiesta di aumento di capitale”, sottolinea la banca. L’ha inoltre nominato con il sistema del voto di lista, il consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023. Gli amministratori eletti sono: Paola Agnese Bongini, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Credem assemblea

Teleborsa

L'degli azionisti di, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi il bilancio 2020 (chiuso con un utile netto a 201,6 milioni di euro, stabile rispetto al 2019) e ...L'dei soci delha approvato il bilancio dell'esercizio 2020, chiuso con un utile netto civilistico di 97,18 milioni di euro, e ha deliberato di distribuire un dividendo di 0,2 euro per ...L'assemblea degli azionisti di Credem, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi il bilancio 2020 (chiuso con un utile netto ...L’assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Cento si riunirà nella mattinata odierna per l’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. L’incontro, fissato per le 10 (e, se ...