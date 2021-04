Calciomercato Serie A LIVE: dubbi sul riscatto di Tomori (Di giovedì 29 aprile 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 29 APRILE Scambio Zaniolo-Van de Beek? No secco della Roma (CLICCA QUI) La Lazio punta Ribery in caso di addio dalla Fiorentina (CLICCA QUI) Milan, dubbi sul riscatto di Tomori dopo le ultime prestazioni negative (CLICCA QUI)Napoli, due giovani obiettivi per Giuntoli (CLICCA QUI) MERCOLEDI 28 APRILE Milik-Juventus, strada chiusa dal Marsiglia (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 29 APRILE Scambio Zaniolo-Van de Beek? No secco della Roma (CLICCA QUI) La Lazio punta Ribery in caso di addio dalla Fiorentina (CLICCA QUI) Milan,suldidopo le ultime prestazioni negative (CLICCA QUI)Napoli, due giovani obiettivi per Giuntoli (CLICCA QUI) MERCOLEDI 28 APRILE Milik-Juventus, strada chiusa dal Marsiglia (CLICCA ...

