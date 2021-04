Barcellona, Luis Enrique: “Futuro Messi? I blaugrana devono rendersi conto di una cosa” (Di giovedì 29 aprile 2021) Lionel Messi vicino alla permanenza al Barcellona.Calciomercato Barcellona, svolta Messi: l’argentino incontra Laporta e tratta il rinnovo. Le ultimeIl campione argentino è in scadenza di contratto con i blaugrana, ma stando alle ultime voci di corridoio dovrebbe scegliere di continuare a indossare la casacca catalana. In merito a tale questione si è espresso a fondo il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista rilasciata a Tv3."Mi piacerebbe che restasse per il romanticismo che avrebbe il vedere Leo vestire per sempre la maglia blaugrana. Detto questo, c'è molto vittimismo intorno a questo tema. Il Barcellona tornerà a vincere, presto, anche senza di lui. Il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Lionelvicino alla permanenza al.Calciomercato, svolta: l’argentino incontra Laporta e tratta il rinnovo. Le ultimeIl campione argentino è in scadenza di contratto con i, ma stando alle ultime voci di corridoio dovrebbe scegliere di continuare a indossare la casacca catalana. In merito a tale questione si è espresso a fondo il commissario tecnico della Spagna,, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista rilasciata a Tv3."Mi piacerebbe che restasse per il romanticismo che avrebbe il vedere Leo vestire per sempre la maglia. Detto questo, c'è molto vittimismo intorno a questo tema. Iltornerà a vincere, presto, anche senza di lui. Il ...

Advertising

Mediagol : #Barcellona, Luis Enrique: 'Futuro Messi? I blaugrana devono rendersi conto di una cosa' - Trasis874 : @enzomarangio Ieri c'era qualcuno che lo ha definito il miglior allenatore del mondo,strano che con il Bayern non h… - topganna : @Interpercorso @AlexTheLondoner Ma poi manco fosse un acquisto minore, Luis Suarez centravanti titolare del Barcellona - Lucaaffigi : RT @simshine95: @FBiasin Il precedente allenatore del Bayern Flick ha fatto il vice tutta la vita, eppure prendendo la squadra in corsa ha… - simshine95 : @FBiasin Il precedente allenatore del Bayern Flick ha fatto il vice tutta la vita, eppure prendendo la squadra in c… -