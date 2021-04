Approvate le nuove regole Ue per velocizzare la rimozione della propaganda terroristica online" (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Parlamento europeo ha dato l'ok alla nuova legge per affrontare la diffusione di contenuti terroristici online. Secondo le disposizioni degli eurodeputati tutti i testi, le immagini, le ... Leggi su europa.today (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Parlamento europeo ha dato l'ok alla nuova legge per affrontare la diffusione di contenuti terroristici. Secondo le disposizioni degli eurodeputati tutti i testi, le immagini, le ...

Advertising

SANDYOUItalia : RT @ANPALgov: #FondoNuoveCompetenze: 2.500 istanze approvate, 18 milioni di ore di #formazione per 177.000 #lavoratori e il rifinanziamento… - EffeConTweet : RT @ANPALgov: #FondoNuoveCompetenze: 2.500 istanze approvate, 18 milioni di ore di #formazione per 177.000 #lavoratori e il rifinanziamento… - GermanaCalviel1 : RT @ANPALgov: #FondoNuoveCompetenze: 2.500 istanze approvate, 18 milioni di ore di #formazione per 177.000 #lavoratori e il rifinanziamento… - TodayEuropa : #Attualità Approvate le nuove regole Ue per velocizzare la rimozione della propaganda terroristica online… - ANPALServizi : RT @ANPALgov: #FondoNuoveCompetenze: 2.500 istanze approvate, 18 milioni di ore di #formazione per 177.000 #lavoratori e il rifinanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Approvate nuove Approvate le nuove regole Ue per velocizzare la rimozione della propaganda terroristica online" Inoltre, ai sensi delle nuove regole le piattaforme web non avranno l'obbligo generale di monitorare o filtrare ciò che viene caricato sui loro server. Ma, nel momento in cui le autorità nazionali ...

Covid, ecco le nuove regole per i matrimoni Queste alcune delle regole approvate dalle Regioni per la ripartenza delle cerimonie, come i ... Qui sotto il testo completo delle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni, scaricabile /...

Applicazione Isa 2021: approvate nuove specifiche tecniche Ipsoa Credem, assemblea approva bilancio. Parità di genere in nuovo CdA (Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Credem, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi il bilancio 2020 (chiuso con un utile netto a 201,6 milioni di euro, stabile ...

Approvata legge contro detenzione e commercio di animali esotici. Intervista ad Andrea Casini Finalmente una legge che pone fine ad un commercio crudele ad uso e consumo umano sulla pelle di moltissimi esseri viventi strappati dai loro habitat ...

Inoltre, ai sensi delleregole le piattaforme web non avranno l'obbligo generale di monitorare o filtrare ciò che viene caricato sui loro server. Ma, nel momento in cui le autorità nazionali ...Queste alcune delle regoledalle Regioni per la ripartenza delle cerimonie, come i ... Qui sotto il testo completo dellelinee guida della Conferenza delle Regioni, scaricabile /...(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Credem, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi il bilancio 2020 (chiuso con un utile netto a 201,6 milioni di euro, stabile ...Finalmente una legge che pone fine ad un commercio crudele ad uso e consumo umano sulla pelle di moltissimi esseri viventi strappati dai loro habitat ...