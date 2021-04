1 maggio, Usb: 11 piazze in tutta Italia si mobilitano, in Campania a Pompei. (Di giovedì 29 aprile 2021) In questo Primo maggio, ancora una volta segnato dalla pandemia, la CUB promuove in tutta Italia una giornata di mobilitazione la piu unitaria possibile per dare voce al mondo del Lavoro e ai vari ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 29 aprile 2021) In questo Primo, ancora una volta segnato dalla pandemia, la CUB promuove inuna giornata di mobilitazione la piu unitaria possibile per dare voce al mondo del Lavoro e ai vari ...

Gazzettadmilano : 1 maggio, Usb: 11 piazze in tutta Italia si mobilitano, in Lombardia Milano e Brescia. - caramiagigante : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero UNICOBAS, COBAS Sardegna, USB e CUB SUR del 6 maggio 2021 - LavoroLazio_com : Scuola, il 6 maggio sciopero e presidi USB: servono 7 miliardi per assunzioni e stabilizzazioni 'Il 6 maggio USB S.… - Kairos1971 : 21 maggio: uno sciopero per la salute di tutti, uno sciopero per un contratto dignitoso? - Agenparl : Comunicato stampa: USB: il 21 maggio sciopero della sanità per la salute di tutti, per un contratto dignitoso - -