Vera Gemma, il fidanzato Jeda sbotta: “È meglio che sto zitto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il fidanzato di Vera Gemma, Jeda, sbotta sui social: “È meglio che sto zitto”, di seguito vi riportiamo le sue parole Vera Gemma è stata – anche se per poco – una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La figlia d’arte è approdata in Honduras ed ha messo in mostra tutto il L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildisui social: “Èche sto”, di seguito vi riportiamo le sue paroleè stata – anche se per poco – una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La figlia d’arte è approdata in Honduras ed ha messo in mostra tutto il L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Vera Gemma il fidanzato Jeda sbotta: “È meglio che sto zitto” - #Gemma #fidanzato #sbotta: #meglio - orlandomyqueen : RT @homersuldivano: Vera Gemma è tornata in Italia. Vi sblocco un ricordo insieme a @stefyorlando quando qualche anno fa si confrontavano… - Manuela40022963 : @uominiedonne Togliti dalle scatole e prendi esempio da Isabella, altro che tu hai cultura, e stile ....visione gem… - sacrozorzando : RT @homersuldivano: Vera Gemma è tornata in Italia. Vi sblocco un ricordo insieme a @stefyorlando quando qualche anno fa si confrontavano… - zorzando6 : RT @basicbbic: NON VERA GEMMA CHE APPENA RIPRESO IN MANO IL TELEFONO NON PERDE TEMPO A POSTARE “elisa in my heart” -