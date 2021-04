Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Galgani Rifiutata da Antonio! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma continua a frequentare Aldo anche se non immagina un futuro con lui, mentre Antonio la rifiuta facendola arrabbiare. Per Isabella invece c’è aria di novità… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, un ampio spazio è stato dedicato a Gemma. Si è parlato quasi solo di lei, che sta continuando a frequentare Aldo pur ritenendola un’amicizia, ed ha avuto uno scontro con Antonio. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: tra Gemma e Aldo c’è solo amicizia! La Puntata si apre parlando di Gemma, con un riassunto di quello che è accaduto in precedenza. ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 aprile 2021)dicontinua a frequentare Aldo anche se non immagina un futuro con lui, mentre Antonio la rifiuta facendola arrabbiare. Per Isabella invece c’è aria di novità… Nellaquotidiana di, un ampio spazio è stato dedicato a. Si è parlato quasi solo di lei, che sta continuando a frequentare Aldo pur ritenendola un’amicizia, ed ha avuto uno scontro con Antonio. Ecco cosa è successo.di: trae Aldo c’è solo amicizia! Lasi apre parlando di, con un riassunto di quello che è accaduto in precedenza. ...

