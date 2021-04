Un medico in famiglia, nuova stagione in arrivo? Lino Banfi svela tutto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un medico in famiglia Le ultime dichiarazioni di Nonno Libero sul futuro dell’amata fiction di Rai Uno Pubblicato su 28 Aprile 2021 Un medico in famiglia 11 si farà? La questione è rimasta irrisolta per anni dopo la fine della decima stagione, andata in onda su Rai Uno nel 2016. Dieci edizioni di grande successo, che hanno reso la serie una delle più amate in Italia. Ci sarà mai un futuro delle avventure della famiglia Martini? In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Lino Banfi, l’amato Nonno Libero, è tornato a parlare della questione. L’attore, 84 anni, ha svelato tutta la verità, spezzando così i sogni di milioni di fan. Queste le dichiarazioni ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) UninLe ultime dichiarazioni di Nonno Libero sul futuro dell’amata fiction di Rai Uno Pubblicato su 28 Aprile 2021 Unin11 si farà? La questione è rimasta irrisolta per anni dopo la fine della decima, andata in onda su Rai Uno nel 2016. Dieci edizioni di grande successo, che hanno reso la serie una delle più amate in Italia. Ci sarà mai un futuro delle avventure dellaMartini? In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, l’amato Nonno Libero, è tornato a parlare della questione. L’attore, 84 anni, hato tutta la verità, spezzando così i sogni di milioni di fan. Queste le dichiarazioni ...

Advertising

EmanueleTasina1 : RT @Peri_Neo: @PiazzapulitaLA7 Vabbuò mi sembra eccessivo contrapporre a #Borghi i più autorevoli scienziati del mondo. Bastava il mio medi… - zazoomblog : Un medico in famiglia nuova stagione in arrivo? Lino Banfi svela tutto - #medico #famiglia #nuova #stagione - Peri_Neo : @PiazzapulitaLA7 Vabbuò mi sembra eccessivo contrapporre a #Borghi i più autorevoli scienziati del mondo. Bastava il mio medico di famiglia! - mesoada : @machedavero @Brasviz1 @ottogattotto Io ho fatto Astra Zeneca. Roma. Medico di famiglia. E sono felice come una pas… - andreafacchini1 : @vitalbaa @clarissa_gmai @EttoreMusso Le misure non prese o prese male sono la colpa della politica e del ministro.… -