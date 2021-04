Tesla, le celle 4680 non sono ancora pronte: produzione tra più di un annoHDblog.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le nuove celle 4680 di Tesla non sono ancora pronte; Elon Musk ha affermato che la produzione in massa partirà solo tra 12 e 18 mesi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le nuovedinon; Elon Musk ha affermato che lain massa partirà solo tra 12 e 18 mesi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Tesla, le celle 4680 non sono ancora pronte: produzione tra più di un anno - alvarez_nimer : RT @TeslaClubItaly: Largo! Sta passando il camion #elettrico #Tesla! ??? In realtà il suo avvistamento in una pista di prova è di un mese fa… - FedericoLagni : RT @TeslaClubItaly: Largo! Sta passando il camion #elettrico #Tesla! ??? In realtà il suo avvistamento in una pista di prova è di un mese fa… - LAWANTS : #VW ha annunciato il passaggio alla produzione di celle per batterie elettriche, che, come ha confermato il CEO Her… - TeslaClubItaly : Largo! Sta passando il camion #elettrico #Tesla! ??? In realtà il suo avvistamento in una pista di prova è di un mes… -