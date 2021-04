Terroristi arrestati in Francia, il figlio di Lino Sabbadin: “Bene, che paghino” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Questi assassini devono essere consegnati alla giustizia. E’ tutto quello che ho da dire. Sono persone che hanno rovinato famiglie, come la mia. A distanza di quarant’anni dall’omicidio di mio padre la ferita per noi è ancora aperta”. Così Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia) dai membri del gruppo Proletari Armati per il Comunismo, commenta all’Adnkronos l’arresto di 7 ex Terroristi rossi in Francia, nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’, così come è stato chiamato dalle autorità francesi e italiane il dossier relativo agli ex brigatisti italiani. “Bene l’operazione di oggi” dice Sabbadin ma la notizia che tra i tre fuggiti alla cattura c’è Luigi Bergamin, compagno di lotta di Cesare Battisti nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Questi assassini devono essere consegnati alla giustizia. E’ tutto quello che ho da dire. Sono persone che hanno rovinato famiglie, come la mia. A distanza di quarant’anni dall’omicidio di mio padre la ferita per noi è ancora aperta”. Così Adrianodi, il macellaio ucciso il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia) dai membri del gruppo Proletari Armati per il Comunismo, commenta all’Adnkronos l’arresto di 7 exrossi in, nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’, così come è stato chiamato dalle autorità francesi e italiane il dossier relativo agli ex brigatisti italiani. “l’operazione di oggi” dicema la notizia che tra i tre fuggiti alla cattura c’è Luigi Bergamin, compagno di lotta di Cesare Battisti nei ...

