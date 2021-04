**Terrorismo: Eliseo, 3 ex terroristi ancora attualmente ricercati** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sette brigatisti italiani condannati dalla giustizia italiana per atti di terrorismo sono stati arrestati questa mattina" in Francia. "Tre non erano al loro domicilio e sono attualmente ricercati". A riferirlo all'Adnkronos è l'Eliseo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sette brigatisti italiani condannati dalla giustizia italiana per atti di terrorismo sono stati arrestati questa mattina" in Francia. "Tre non erano al loro domicilio e sonoricercati". A riferirlo all'Adnkronos è l'

Advertising

AntonioSolara : RT @Radio1Rai: ??Arrestati stamattina in #Francia 7 ex membri delle #BrigateRosse su richiesta dell’Italia. Altri 3 sono in fuga o ricercati… - madliber : RT @lucianoghelfi: Sembra finita la dottrina Mitterrand: arrestati in #Francia 7 brigatisti su richiesta dell'#Italia. Tre invece sono rice… - Lukyluke311 : RT @guidoolimpio: Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre so… - garrone_luca : RT @lucianoghelfi: Sembra finita la dottrina Mitterrand: arrestati in #Francia 7 brigatisti su richiesta dell'#Italia. Tre invece sono rice… - pietro_nurra : RT @guidoolimpio: Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre so… -