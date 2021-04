Tennis | Jannik Sinner nella top-10 del rendimento delle ultime 52 settimane | numeri importanti per l’azzurrino

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Inutile negarlo, ilmaschile italiano sta vivendo un grande momento e l’ultima vittoria di Matteo Berrettini nell’ATP di Belgrado conferma il trend di un 2021 che vede l’Italia con tre titoli nel circuito principale come la Russia. Riscontri non casuali, frutto di una visione sistemica del panorama italiano nello sviluppo dei giocatori. In questo contesto, è chiaro cheabbia attirato l’attenzione per la sua giovane età. L’altoatesino si è ottimamente comportato a Barcellona, ottenendo la prima semifinale di un torneo 500 (sulla terra rossa), dimostrando la propria universalità. Il gioco di, infatti, si è dimostrato adatto alle superfici veloci e alla terra e questa è una buona notizia se si considera che la stagione sul rosso stia entrando nel vivo. Il trittico Madrid-Roma-Parigi vedrà il ...