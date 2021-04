Sveltine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un tizio che mi piaceva molto mi ha appena lasciato in un modo davvero brutale e irrispettoso. ? Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un tizio che mi piaceva molto mi ha appena lasciato in un modo davvero brutale e irrispettoso. ? Leggi

Advertising

Internazionale : “Un tizio che mi piaceva molto mi ha appena lasciato in un modo davvero brutale e irrispettoso”. Dalla rubrica di D… - lucapratelli : A quante sveltine state stamani??? ?? ?? - PaoloBi34876866 : @Lisa90135765 Scusate ma io interpreto che sono vietate le sveltine e affini, sul resto invece la polizia giudiziar… - Robymatty0610 : RT @myamazinglady: Sveltine ne abbiamo?! #giovediGnocca tutto dentro - giusydiba : @Gigi66612125 Io decisamente a pecorina, di solito la uso per le sveltine o per i raptus improvvisi -

Ultime Notizie dalla rete : Sveltine Ferrovia veloce Avezzano - Roma - Pescara: Di Pangrazio convoca adunanza dei sindaci E che nessuno pensi a sveltine dell'ultimo momento o a tatticismi di bandiera che rischiano solo di danneggiare il progetto originario ma senza alcuna reale possibilità di riuscita. Anche un bambino ...

Ferrovia veloce, Di Pangrazio convoca adunanza dei sindaci. Obiettivo: 'blindare il progetto' ad Avezzano E che nessuno pensi a sveltine dell'ultimo momento o a tatticismi di bandiera che rischiano solo di danneggiare il progetto originario ma senza alcuna reale possibilità di riuscita. Anche un bambino ...

Sveltine - Dan Savage Internazionale E che nessuno pensi adell'ultimo momento o a tatticismi di bandiera che rischiano solo di danneggiare il progetto originario ma senza alcuna reale possibilità di riuscita. Anche un bambino ...E che nessuno pensi adell'ultimo momento o a tatticismi di bandiera che rischiano solo di danneggiare il progetto originario ma senza alcuna reale possibilità di riuscita. Anche un bambino ...