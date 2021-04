Stretta del Parlamento europeo sui contenuti terroristici online: dovranno essere rimossi nel giro di un’ora (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stop ai contenuti di natura terroristica su internet. Il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove regole più severe contro i contenuti digitali che circolano sul web incentrati sul terrorismo. Il regolamento approvato consente di obbligare le piattaforme a rimuovere testi scritti, foto e video online di natura terroristica nel giro di un’ora. Il provvedimento diventerà effettivo il prossimo anno, dunque a partire dal 2022 e sarà applicabile a tutti i contenuti online di natura terroristica. Secondo il commissario europeo per gli affari interni Ylva Johansson, «questo regolamento renderà più difficile per i terroristi abusare di Internet per reclutare, incitare ad attacchi e glorificare le loro atrocità sulla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stop aidi natura terroristica su internet. Ilha dato il via libera a nuove regole più severe contro idigitali che circolano sul web incentrati sul terrorismo. Il regolamento approvato consente di obbligare le piattaforme a rimuovere testi scritti, foto e videodi natura terroristica neldi. Il provvedimento diventerà effettivo il prossimo anno, dunque a partire dal 2022 e sarà applicabile a tutti idi natura terroristica. Secondo il commissarioper gli affari interni Ylva Johansson, «questo regolamento renderà più difficile per i terroristi abusare di Internet per reclutare, incitare ad attacchi e glorificare le loro atrocità sulla ...

