Sport sotto choc | il campione non c’è la fatta | è morto per i troppi colpi ricevuti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Una tragica notizia scuote la boxe. Perché èun pugile: il giordano Rashed Al-Swaisat, aveva solo 18 anni che per undici giorni ha lottato per la vita in ospedale, purtroppo non ce l'ha. Rashed Al-Swaisat era finito al tappeto nel combattimento contro l'estone Anton Winogradow in un incontro del Campionato del Mondo Juniores. Rashed Al-Swaisat vs Winogradow Il mondo della boxe è costretto a piangere per la morte di un altro pugile. Ha perso la vita Rashed Al-Swaisat che dopo aver subito dei pesantissiminel match con Winogradow dei Mondiali Giovanili, che si sono tenuti in Polonia, era crollato a terra e non si era rialzato più. Dopo l'ennesimo colpo non si era più rialzato. L'arbitro dell'incontro aveva sospeso il match capendo che la situazione era grave ma certo non poteva immaginare nemmeno lui che il ...