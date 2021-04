Speranza, arriva la conferma della fiducia, Fratelli d’Italia messa all’angolo (Di mercoledì 28 aprile 2021) La mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia contro il ministro della Salute Roberto Speranza è stata respinta in Senato con 221 senatori contrari, 29 a favore e 3 astenuti. La vera notizia non è tanto la fiducia in Speranza, ma il ‘tradimento di Lega e Forza Italia, ormai in maggioranza e poco propensi ad assecondare Giorgia Meloni e la sua smania di polemica. L’intervento di Speranza Roberto Speranza è intervenuto in Aula, difendendo le sue scelte e il suo operato durante i concitati mesi della pandemia, da Marzo 2020 a ora, e mandando frecciatine agli egoismi partitici: “Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere uniti nel combatterlo. Invece prevale lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021) La mozione di spresentata dacontro il ministroSalute Robertoè stata respinta in Senato con 221 senatori contrari, 29 a favore e 3 astenuti. La vera notizia non è tanto lain, ma il ‘tradimento di Lega e Forza Italia, ormai in maggioranza e poco propensi ad assecondare Giorgia Meloni e la sua smania di polemica. L’intervento diRobertoè intervenuto in Aula, difendendo le sue scelte e il suo operato durante i concitati mesipandemia, da Marzo 2020 a ora, e mandando frecciatine agli egoismi partitici: “Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere uniti nel combatterlo. Invece prevale lo ...

