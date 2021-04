Spalletti Napoli, Corsi: «Abituato alle pressioni. Ho parlato con Giuntoli…» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato dei rumors che vorrebbero Spalletti sulla panchina del Napoli Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato delle voci che vorrebbero Spalletti sulla panchina del Napoli. Le sue parole a Radio Kiss Kiss. «Da giovane ho convissuto con Spalletti per tanti anni. Ieri è venuto a vedere anche la nostra partita ma mi hanno detto fosse in incognito. De Laurentiis mi piace molto, Luciano è un amico oltre che un grande allenatore. E’ Abituato alle pressioni. Spalletti è una persona curiosa e pronta ad accogliere le novità tecniche. Può ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio, hadei rumors che vorrebberosulla panchina delFabrizio, presidente dell’Empoli, hadelle voci che vorrebberosulla panchina del. Le sue parole a Radio Kiss Kiss. «Da giovane ho convissuto conper tanti anni. Ieri è venuto a vedere anche la nostra partita ma mi hanno detto fosse in incognito. De Laurentiis mi piace molto, Luciano è un amico oltre che un grandenatore. E’è una persona curiosa e pronta ad accogliere le novità tecniche. Può ...

