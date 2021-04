Sangiovanni, Madame svela come l’ha conosciuto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sangiovanni è giovanissimo, ha compiuto 18 anni nella scuola di Amici eppure ha già all’attivo un disco di platino. Il cantante deve parte della sua fortuna alla collega Madame, che l’ha “scoperto” artisticamente. “Qui dalle nostre parti ha conosciuto Madame, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce. – ha rivelato la madre di Sangiovanni – È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. Durante una diretta con una sua amica, la cantante di Baby ha svelato come ha conosciuto l’alunno di Amici: “Allora io l’ho detto in molte interviste, cioè non in molte diciamo due-tre, quelle un po’ più intime. Ho ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021)è giovanissimo, ha compiuto 18 anni nella scuola di Amici eppure ha già all’attivo un disco di platino. Il cantante deve parte della sua fortuna alla collega, che“scoperto” artisticamente. “Qui dalle nostre parti ha, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce. – ha rivelato la madre di– È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. Durante una diretta con una sua amica, la cantante di Baby hatohal’alunno di Amici: “Allora io l’ho detto in molte interviste, cioè non in molte diciamo due-tre, quelle un po’ più intime. Ho ...

Advertising

StraNotizie : Sangiovanni, Madame svela come l’ha conosciuto - assvrdo : RT @giuliasgolden: 1 sangiovanni raccomandato da madame mi è proprio nuova 2 il padre di tancredi veste maria. COLLASSATA ?? 3 sì perché bi… - sangiussss : RT @verxx13: capisci veramente che certi hanno veramente un’ossessione per sangiovanni dopo che sotto al post di una pagina in cui dice che… - vale36171114 : RT @Sangiulolateam: ma come si supportano Sangio e madame ???forza Vicenza! @sonolamadame1 @sangiovann1 @pierluigidamian #Amici20 #amici20… - verxx13 : capisci veramente che certi hanno veramente un’ossessione per sangiovanni dopo che sotto al post di una pagina in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni Madame Musica: classifiche, subito in vetta 'Lauro' di Achille Lauro Sul fronte dei singoli restano in vetta 'Musica leggerissima' di Colapesce & Dimartino al primo posto e 'Voce' di Madame al secondo. Sul terzo gradino del podio arriva 'Lady' di Sangiovanni (era ...

Classifica Itunes Italia: ecco le prime venti posizioni di oggi Il suo brano ' Voce ' è contenuto nell'album d'esordio ' Madame '. 6. Direttamente da Amici troviamo Sangiovanni con la sua ' Lady ' ha già ottenuto il disco d'oro. 7. Nonostante non abbia potuto ...

Sangiovanni e Madame sono amici, come si sono conosciuti? Ecco cosa ha raccontato la cantante! Webboh La maratona del Primo Maggio Definito – o quasi – il cast del concertone del Primo Maggio che per il secondo anno – causa restrizioni per la pandemia – non si svolge nella storica sede di piazza San Giovanni ma alla Cavea dell’Au ...

Concertone del Primo Maggio live con Gazzè, Colapesce Dimartino, Madame e Noemi Ci sarà mezzo Sanremo, ma non solo, sul palco del Primo Maggio 2021 che avrà quindi il suo Concertone a Roma, annullato nella scorsa edizione causa ...

Sul fronte dei singoli restano in vetta 'Musica leggerissima' di Colapesce & Dimartino al primo posto e 'Voce' dial secondo. Sul terzo gradino del podio arriva 'Lady' di(era ...Il suo brano ' Voce ' è contenuto nell'album d'esordio ''. 6. Direttamente da Amici troviamocon la sua ' Lady ' ha già ottenuto il disco d'oro. 7. Nonostante non abbia potuto ...Definito – o quasi – il cast del concertone del Primo Maggio che per il secondo anno – causa restrizioni per la pandemia – non si svolge nella storica sede di piazza San Giovanni ma alla Cavea dell’Au ...Ci sarà mezzo Sanremo, ma non solo, sul palco del Primo Maggio 2021 che avrà quindi il suo Concertone a Roma, annullato nella scorsa edizione causa ...