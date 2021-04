Sanbittèr | l’iconica stella rossa emblema dell’aperitivo compie 60 anni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quest’annotaglia il traguardo dei 60, rimanendo però più giovane e frizzante che mai. Nato nel 1961, il Bitter Sanpellegrino è stato il primo aperitivo analcolico italiano. Ribattezzatonel 1985, con lo slogan “c’est plus facile!” è diventato in poco tempo protagonista indiscussonei bar ed è entrato nelle abitudini di consumo degli italiani. Oggi60e rimane l’dell’autentico aperitivo analcolico italiano, un vero e proprio drink di culto che ha già conquistato intere generazioni.si è fin da subito distinto per Il suo inconfondibile colore rosso, il gusto piacevolmente amaro e la ...