Ryan Giggs, accusato di aggressione e violenza domestica, si dichiara non colpevole (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ryan Giggs si è dichiarato non colpevole rispondendo alle accuse di violenza nei confronti di due donne e lesioni alla sua ex compagna. L’accusa sostiene che gli abusi siano durati quasi tre anni, tra dicembre 2017 e novembre 2020. Presentatosi sul banco degli imputati al tribunale dei magistrati di Manchester per la sua prima comparizione, Giggs si è dichiarato non colpevole. L’ex leggenda del Manchester United dovrà comparire alla corte della corona il 26 maggio. Giggs, ex CT del Galles, era stato esonerato lo scorso 23 aprile dalla Federcalcio gallese, giorno in cui era stato ufficialmente messo sotto processo e incriminato per lesioni e violenza domestica. Pertanto Giggs non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021)si èto nonrispondendo alle accuse dinei confronti di due donne e lesioni alla sua ex compagna. L’accusa sostiene che gli abusi siano durati quasi tre anni, tra dicembre 2017 e novembre 2020. Presentatosi sul banco degli imputati al tribunale dei magistrati di Manchester per la sua prima comparizione,si èto non. L’ex leggenda del Manchester United dovrà comparire alla corte della corona il 26 maggio., ex CT del Galles, era stato esonerato lo scorso 23 aprile dalla Federcalcio gallese, giorno in cui era stato ufficialmente messo sotto processo e incriminato per lesioni e. Pertantonon ...

