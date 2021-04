Roma | massacra di botte più volte l’ex compagna | arrestato imprenditore 54enne

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Hato di, e lo ha fatto più, la sua ex fidanzata. E’ per questo che lunedì scorso, dopo una meticolosa indagine, lui, identificato per G.D,no di 54 anni, è statodagli uomini del Commissariato Spinaceto, diretto da Silvia Agostini. Ilè responsabile di lesioni e maltrattamenti, entrambi aggravati, nei confronti del. Leggi anche:: «Devi abortire», schiaffi e pugni sul pancione per farle perdere il bimbo. Donna in codice rosso in ospedale La denuncia della donna e l’indagine L’attività d’indagine è iniziata nel mese di gennaio 2020, quando è giunta da parte del personale medico del Nosocomio Sant’Eugenio diil referto medico della donna, riportante ...

Il Corriere della Città

