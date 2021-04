Revenge movie: la vendetta si tinge di rosa (Di mercoledì 28 aprile 2021) La violenza viene continuamente raccontata al cinema. Dalla violenza della guerra, passando a quella di un cuore spezzato fino ad arrivare ai Revenge movie. Negli ultimi anni sono andati proliferando sempre di più pellicole che raccontano l’ implacabilità della vendetta soprattutto da un punto di vista prettamente femminile. Il movimento #MeToo ha sicuramente aiutata registe e sceneggiatrici a realizzare storie che raccontino la sofferenza di donne vittime di violenza di qualsiasi genere. Non parliamo solo di film dal consumo veloce come la saga di Taken o di John Wick, ma anche film meno mainstream. Raccontare il dolore di una violenza attraverso gli occhi di una donna non è mai stato semplice. Riuscire a tirare fuori sentimenti e sofferenze, non è mai facile ma possiamo dire che grazie alla carica mediatica ed emotiva del movimento ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) La violenza viene continuamente raccontata al cinema. Dalla violenza della guerra, passando a quella di un cuore spezzato fino ad arrivare ai. Negli ultimi anni sono andati proliferando sempre di più pellicole che raccontano l’ implacabilità dellasoprattutto da un punto di vista prettamente femminile. Il movimento #MeToo ha sicuramente aiutata registe e sceneggiatrici a realizzare storie che raccontino la sofferenza di donne vittime di violenza di qualsiasi genere. Non parliamo solo di film dal consumo veloce come la saga di Taken o di John Wick, ma anche film meno mainstream. Raccontare il dolore di una violenza attraverso gli occhi di una donna non è mai stato semplice. Riuscire a tirare fuori sentimenti e sofferenze, non è mai facile ma possiamo dire che grazie alla carica mediatica ed emotiva del movimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Revenge movie Senza rimorso: recensione del nuovo film di Stefano Sollima Troviamo in questa versione quindi un John profondamente coinvolto in questa missione e come spesso avviene nei revenge movie questo sarà il monito per scoperchiare terribili segreti di Stato. Lo abbiamo già visto tante volte ma Stefano Sollima " al suo secondo film americano dopo Soldado e dopo la serie ...

Intervista a Emerald Fennell, Camilla di The Crown e regista Universal È un film che attraversa molto generi: commedia romantica, dark comedy, horror movie. Perché questa scelta? Ho sempre pensato che fosse un revenge thriller con tutti i colpi di scena e i ...

