Programmi TV di stasera, mercoledì 28 aprile 2021. Rocco Siffredi vs Orietta Berti a «Name That Tune» Rocco Siffredi Rai1, ore 21.25. Ulisse: Il Piacere della Scoperta Documenti. Un'epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo periodo il re Enrico VIII d'Inghilterra e Anna Bolena, all'epoca sua amante. A raccontarlo è Alberto Angela nella seconda puntata della nuova serie di "Ulisse, il piacere della scoperta". Durante la puntata, intitolata "Sei Regine per Enrico VIII", Angela mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate della "malattia del sudore inglese" che mise in ginocchio l'Inghilterra cinquecento anni fa. Sembrano scritte pochi giorni fa, ma non sono l'unico elemento di attualità nell'oscura vicenda del sovrano inglese. La puntata racconta infatti il punto di vista delle sue ...

