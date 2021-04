Omofobia: Iv Senato, ‘noi decisivi per calendarizzazione Ddl Zan’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Finalmente il Ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione giustizia, grazie all’apporto decisivo di Italia Viva. Un passaggio fondamentale per approdare ad una legge che il Paese aspetta”. Lo rende noto il gruppo Italia viva in Senato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Finalmente il Ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione giustizia, grazie all’apporto decisivo di Italia Viva. Un passaggio fondamentale per approdare ad una legge che il Paese aspetta”. Lo rende noto il gruppo Italia viva in. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

repubblica : Omofobia, legge Zan ancora in stallo al Senato. Grida e proteste di Pd e M5S - MonicaCirinna : Legge #Zan contro #omofobia e misoginia incardinato ora in commissione giustizia Senato!! Un testo già approvato a… - TgLa7 : #Omofobia: commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato il ddl #Zan per il contrasto all'omofobia. La calend… - paolabocci : Una buona notizia: calendarizzato in commissione Senato il #ddlZan. E adesso approviamolo, è ora! #diamociunamano… - fisco24_info : Omofobia, si sblocca legge Zan: calendarizzata in Senato: Ma ancora non è stata fissata una data. Alessandro Zan: '… -