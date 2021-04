Novara | il Comune dimezza la tassa sui rifiuti per bar | ristoranti e alberghi

Advertising

MIPiemonte : ?? SS299 - Di Alagna ?? Senso unico alternato fino alle 19:00 del 30/04/21 fra Novara - SS11 Padana Superiore e Agogn… - StampaNovara : Il Comune di Novara prepara il Centro estivo per i bimbi di infanzia e primaria - StampaNovara : Novara, il nuovo piano del Comune: un’area per gli islamici al cimitero a Pagliate - Erminio71890018 : @GhostRi00817922 Cameri, Comune di Novara. - Ayla_behsam : RT @FedDirittiUmani: FIDU, @CRIMEDIM, @giovaniavvocati, AIGA Novara, Comune di Novara, @amnestyitalia e @UniAvogadro hanno lanciato una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Novara Comune

La Stampa

La delibera, che deve ancora essere approvata in consiglio comunale per essere effettiva, fa seguito ad una serie di altri provvedimenti che ilha previsto negli ultimi mesi a favore delle ...... una scuola primaria di Chieri, due scuole di(la Bollini, l'Opera Pia Negroni), una palestra e un'aula magna ad uso scolastico sempre neldi. E poi ancora l'asilo nido Banzi di ...Con cinque partite ancora da disputare in serie A, la Roma sta piano piano mollando la presa sulla zona Champions League. Il solo punto conseguito nelle ultime tre partite, un pareggio contro l'Atalan ...L’assessore regionale all’Ambiente è intervenuto al webinar “Tour delle buone pratiche Città Amianto Zero”, che oggi, Giornata Mondiale delle Vittime dell’amianto, ha fatto tappa ad Asti ...