Advertising

Gazzetta_it : Nota ufficiale #F1: il 13 giugno non si corre il GP del #Canada ma quello di #Turchia - Vision_Forex : Oggi ore 19:55 - SPECIALE FED con Tony Cioli Puviani e Saverio Berlinzani ! ?? Focus su: alle 20:00 sarà pubblica… - MasterMMSport : #CALCIO: @Konami ha comunicato che diventerà il #partner ufficiale del #centro #sportivo della nota #società… - AvvenirediCal : Ddl Zan, Cei: «Troppi dubbi, serve dialogo senza pregiudizi» ?? Leggi la nota ufficiale dei vescovi italiani:… - calciotota_le : ?? #KONAMI ha comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo della nota società calcistica italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Nota ufficiale

Inter Sito Ufficiale

arrivata l'ufficialità: la F1 ha comunicato che il prossimo 13 giugno non si correrà il GP del Canada e al suo posto si disputerà il GP di Turchia. Restrizioni ? La decisione è stata presa a causa ...Oltre a Trevisi, degni dianche il settimo e ottavo posto nazionale di Alessio D'Agostino (... Iscriviti al nostro gruppo FacebookisNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti ...Istanbul subentra a Montréal nel calendario della stagione 2021 di Formula 1. Il GP di Turchia è in programma il 13 giugno prossimo ...Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club biancorossio, il presidente Luigi De Laurentiis si è così espresso in merito alle ultime contestazioni piovute in ...