"Non siete soli", la canzone del prof cantautore agli studenti di tutta Italia [VIDEO] (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo il successo di Lezioni Online con oltre 1 milione di visualizzazioni e migliaia di condivisioni e interazioni in pochi giorni, pubblicato sulla pagina Facebook di Skuola.net, il prof. cantautore Alex Fusaro torna con un nuovo brano inedito, "Non siete soli", una lettera canzone dedicata ai propri studenti e che vuole condividere con i ragazzi che frequentano tutte le scuole d'Italia.

