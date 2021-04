Napoli, continui contatti con Spalletti: la ultime sulla situazione allenatore (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente del Napoli De Laurentiis in continuo contatto con Luciano Spalletti. L’avventura di Gattuso sembra giunta al capolinea L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli pare essere giunta al capolinea: nulle le possibilità che il presidente De Laurentiis possa rivalutare la posizione dell’attuale allenatore. Al contempo tiene vivi i contatti con Luciano Spalletti. I contatti tra Napoli e Spalletti sono frequenti per discutere sull’eventuale accordo, secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport ci sarebbe ancora differenza tra domanda (4 milioni di euro) e offerta (2,5 milioni di euro). Ogni decisione è stata rimandata a fine campionato perchè De Laurentiis non vuole cali di concentrazione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente delDe Laurentiis in continuo contatto con Luciano. L’avventura di Gattuso sembra giunta al capolinea L’avventura di Gennaro Gattusopanchina delpare essere giunta al capolinea: nulle le possibilità che il presidente De Laurentiis possa rivalutare la posizione dell’attuale. Al contempo tiene vivi icon Luciano. Itrasono frequenti per discutere sull’eventuale accordo, secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport ci sarebbe ancora differenza tra domanda (4 milioni di euro) e offerta (2,5 milioni di euro). Ogni decisione è stata rimandata a fine campionato perchè De Laurentiis non vuole cali di concentrazione ...

Advertising

enrigoletto : @Fernand30877476 @p_scodeller @filippo1176 @gianlucasavari1 @ZZiliani Infatti il Napoli nelle prime 10 partite e ne… - Wlosport1 : @filippo1176 @ZZiliani Continui ad offendere. Ho dovuto spiegare il mio tweet ad un altro napoletano nn lo faccio a… - AleZino2 : @irrisolvibile @Tonico904 continui a dire tutto e il contrario di tutto, prima dici che il Napoli senza I vostri 90… - StaffAmbiente : Basta con le moviole orientate verso alcune BIG!!! Un 'fallo dubbio e non decisivo' in Lazio-Milan scatena rancoros… - Crabb19563047 : @rep_napoli Mi pare impossibile che continui a passare la narrazione immaginifica di un contagio in attenuazione in… -