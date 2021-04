Mkhitaryan: “Qui si gioca un calcio offensivo e divertente” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Henrikh Mkhitaryan affronterà la sua ex squadra nelle semifinali di Europa League. L’armeno ha recuperato dall’infortunio e sarà in campo dal primo minuto per cercare di centrare la finale. Alla vigilia della sfida contro il Manchester United -Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista a The Atletic in cui ha ripercorso la propria carriera e parlato della propria esperienza con la maglia giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto -Mkhitaryan? Mkhitaryan ha descritto così il suo primo giorno nella capitale: “Il primo giorno in cui sono venuto qui, prima di firmare il contratto, mi hanno fatto mangiare della pasta e grazie alla pasta mi sono innamorato. Sto lavorando bene. Mi trovo molto bene con questo sistema. Stiamo giocando un calcio molto offensivo con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Henrikhaffronterà la sua ex squadra nelle semifinali di Europa League. L’armeno ha recuperato dall’infortunio e sarà in campo dal primo minuto per cercare di centrare la finale. Alla vigilia della sfida contro il Manchester United -ha rilasciato un’intervista a The Atletic in cui ha ripercorso la propria carriera e parlato della propria esperienza con la maglia giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto -ha descritto così il suo primo giorno nella capitale: “Il primo giorno in cui sono venuto qui, prima di firmare il contratto, mi hanno fatto mangiare della pasta e grazie alla pasta mi sono innamorato. Sto lavorando bene. Mi trovo molto bene con questo sistema. Stiamondo unmoltocon ...

Advertising

PagineRomaniste : #Fonseca: 'Questa partita è contro una grandissima squadra. La favorita per vincere l'#EuropaLeague. Abbiamo prepar… - romanewseu : #Mkhitaryan: “Amo la Roma dal primo giorno che sono arrivato. Qui si gioca un calcio offensivo e divertente”… - joe_tarallo : Al di là della prestazione qui passa ancora in cavalleria la performance di Calvarese, con 2 falli in area (1 evide… - ruotebucate : Sono qui a gufare l’Atalanta ma da quando tempo non segna Mkhitaryan? -