Messina, operazione "Alcantara": sgominate bande che distribuivano droga nella zona di Taormina-Giardini Naxos, 26 arresti

Traffico di droga a Messina: 26 arresti, colpita rete di distribuzione operante nelle località turistiche di Taormina e Giardini Naxos Nel corso della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica – D.D.A. di Messina, nei confronti di 26 persone ritenute responsabili – a vario titolo – dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. L'indagine della Compagnia Carabinieri di Taormina ha colpito una rete di distribuzione della ...

